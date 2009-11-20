Ющенко проведе РНБО

Сьогодні о 12.30 під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА розпочнеться засідання Ради національної безпеки і оборони.

Як повідомляє офіційний сайт Президента, до порядку денного засідання включено такі питання: про хід переговорного процесу між Україною та Європейським Союзом з підписання Угоди про асоціацію, включаючи положення про створення Зони вільної торгівлі; про заходи з невідкладного покращення фінансування Збройних Сил України для подолання кризового стану їхньої боєздатності.