Литвин нагадує Тимошенко її ж слова про виконання бюджету

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН наголошує, що кошти на виконання закону щодо підвищення соціальних стандартів є, і наполягає на його виконанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив на прес-конференції у Вінниці.

«Уряд стверджує, що бюджет виконується на 100%, відповідно, кошти є. Верховна Рада України прийняла закон, яким передбачила кошти на підвищення прожиткового мінімуму – це десь менше, ніж 800 млн. Кошти є, їх потрібно просто виконувати», - сказав голова ВР.

В.ЛИТВИН зазначив, що нові соціальні стандарти необхідно врахувати у бюджеті на наступний рік.

«Що стосується на наступний рік, це треба передбачати у бюджеті. Звичайно, сьогодні немає (коштів), але з урахуванням цього треба формувати бюджет і приймати відповідне рішення. Коли потрібно було на Євро-2012, знайшли кошти 9,8 млрд., а для людей коштів не вистачає?», - заявив В.ЛИТВИН.

Він нагадав: «Так, ми прийняли не лише закон про соцстандарти, але ми прийняли і зміни до держбюджету на 2009 рік, і Президент підписав, де передбачено у межах 800 млн., щоб закрити цю тему за два місяці. Тому кошти є, і я не сприймаю тверджень про те, що ми закон не будемо виконувати».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 20 жовтня ухвалила закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати». Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у розмірі з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн. Крім того, законом встановлено мінімальну заробітну плату з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

30 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав цей закон.

5 листопада в КС надійшло подання 50 депутатів щодо конституційності закону про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

6 листопада Верховна Рада затвердила поправки до державного бюджету на 2009 рік, якими встановлюються механізми фінансування підвищення соціальних стандартів з 1 листопада.