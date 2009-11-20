Регіоналам пояснили, чому Тимошенко не перенесла дитяче Євробачення

Національна телекомпанія України роз’яснює, що дату проведення дитячого пісенного конкурсу «Євробачення-2009» визначає Європейська мовна спілка, а не Кабінет міністрів України.

Про це йдеться у переданому УНІАН роз’ясненні НТКУ у зв`язку із запитами депутатів від Партії регіонів щодо необхідності перенесення дати проведення дитячого пісенного конкурсу «Євробачення».

«Визначення дати проведення дитячого пісенного конкурсу «Євробачення-2009» належить до компетенції міжнародного організатора конкурсу — Європейської мовної спілки. З огляду на зазначене, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не може ані призначати дату проведення конкурсу, ані її змінювати», наголошує НТКУ.

У листі на адресу керівництва Апарату Ради національної безпеки та оборони і Кабінету міністрів України президент НТКУ Василь ІЛАЩУК також зазначає: «З огляду на рішення Європейської мовної спілки проводити конкурс у заплановані дати, а саме: 15-22 листопада 2009 року, всі країни-учасниці прибули до Києва для участі у дитячому пісенному конкурсі «Євробачення-2009».

Зважаючи на кількість випадків захворювання на грип та гострі респіраторні інфекції в деяких регіонах України, Міністерство охорони здоров’я України вживає додаткових заходів на час проведення конкурсу. Це, зокрема, медичне обслуговування учасників та членів делегацій; надання невідкладної та стаціонарної медичної допомоги протягом 15-22 листопада; посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду у місцях проведення заходів, харчування та тимчасового проживання учасників дитячого «Євробачення-2009», наголошується у документі.

Також повідомляється, що у місцях проведення заходів чергуватимуть лікарсько-сестринські бригади та бригади швидкої медичної допомоги; інформаційні медичні пункти працюватимуть у Київському палаці спорту та біля готелю «Русь» для надання кваліфікованої інформації на запити іноземних учасників конкурсу та у разі виникнення необхідності їх оперативного медичного обслуговування.

Керівництво НТКУ підкреслює, що генеральний директор Європейської мовної спілки Жан РЕВЕЛЬОН висловив впевненість в успішному проведенні конкурсу в Україні та подяку Кабінету міністрів України й Міністерству охорони здоров`я України за серйозну роботу, проведену для підготовки заходу.