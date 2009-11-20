Рада повернула Тимошенко її бюджет

Верховна Рада України проголосувала за постанову «Про повернення на доопрацювання проекту закону України про державний бюджет України на 2010 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосував 241 із 433 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

За дане рішення проголосували майже у повному складі фракції Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина, а також 23 народних депутати від НУ-НС. Не голосувала у повному складі фракція БЮТ.

Даною постановою передбачено повернути до Кабінету міністрів на доопрацювання проект держбюджету-2010 «з метою приведення у відповідність до вимог Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України від 20 жовтня 2009 року «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» та інших законів України.

Постановою також передбачено, що Комітет ВР з питань бюджету у дводенний строк з дня набрання чинності постанови має направити уряду узагальнені пропозиції народних депутатів, фракцій і комітетів парламенту до проекту бюджету для розгляду при доопрацюванні.

Кабінет міністрів у двотижневий термін з дня набрання чинності постанови має доопрацювати проект бюджету на 2010 рік і подати на розгляд парламенту.