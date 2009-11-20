Тимошенко «на правах господині» похвалила результати саміту в Криму

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що сьогоднішнє засідання глав урядів країн Співдружності Незалежних Держав відбулося достатньо ефективно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу для журналістів після засідання.

«Я хотіла б відзначити на правах господині, що засідання відбувалося дуже ефективно, і що ми розглянули сьогодні більш як 20 питань, які життєво важливі для наших країн», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що під час засідання було підбито підсумки боротьби з наслідками світової фінансової кризи в кожній з країн.

«Було важливо, тому що ми змогли обмінятися досвідом, кращі досягнення в кожній країні в боротьбі з кризою обговорити і покласти в основу подальшої роботи країн з подолання світової фінансової кризи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що більша частина питань, що розглядалися на засіданні, стосувалася економічного співробітництва і торгових відносин.

«Україна підтримує всі документи, які сьогодні були розроблені щодо оптимізації співпраці країн - членів СНД в енергетичній сфері. Документи, які сьогодні Україна, зокрема підписувала, - це рішення про спільні заходи з подолання наслідків світової фінансової кризи, план реалізації, яких має зіграти дуже важливу позитивну роль в оздоровленні наших економік», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також наголосила на важливості підписання документів про узгоджений розвиток міжнародних транспортних коридорів, оскільки реалізація транзитного потенціалу для України є пріоритетним напрямом.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО відзначила важливість підписання рішення про основні напрями співпраці країн СНД в інноваційній сфері.

«Ми вважаємо, що це одне з головних рішень, яке дає можливість нашим країнам тримати руку на пульсі розвитку найголовніших наукових досягнень», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Також Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що було підписано окремий документ, який стосується активізації та координації боротьби з ВІЛ/СНІДом.

«У нас дуже багато важливих документів, які ми підписали. Але що хотіла б окремо сказати, що всі документи, які підписано, мають важливе практичне значення для всіх країн - учасниць СНД. І сьогоднішні збори говорять про те, що з кожним роком СНД набирає сил, набирає обертів в організації своєї практичної діяльності», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.