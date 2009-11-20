Експерт вважає, що коаліція проти Тимошенко тільки підсилює її шанси

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що спроба відставки уряду Юлії ТИМОШЕНКО у разі, якщо вона провалиться, матиме з погляду політичних технологій негативні наслідки для лідера опозиції, голови Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це говориться в переданому агентству УНІАН коментарі В.БАЛИ щодо процесу збору «регіоналами» підписів у Верховній Раді за відставку діючого Кабінету міністрів.

На думку В.БАЛИ, команда В.ЯНУКОВИЧА останнім часом дуже часто грішить малоефективними і незавершеними технологічними проектами.

«Черговий глобальний проект «Відставка уряду», швидше за все, виявиться таким, що не буде реалізовано як за суттю, так і за формою. Відповідно, витрачені зусилля на його реалізацію будуть нерівнозначні отриманому результату, а це призведе до втрат на електоральному полі, оскільки напередодні виборів виборці особливо чутливі до перемог і поразок політиків», - вважає В.БАЛА.

При цьому, на думку експерта, антиурядова риторика, що сьогодні переважає у виступах як В.ЯНУКОВИЧА, так і Президента України Віктора ЮЩЕНКА, дає електорату уявлення про те, що Ю.ТИМОШЕНКО має непогані шанси на майбутніх президентських виборах, оскільки проти неї об`єднали свої зусилля такі різні політики.

«Чим ширше коаліція проти ТИМОШЕНКО, тим більш сильною вона виглядає в очах виборців, і навпаки – тим слабкішими виглядають антитимошенківські коаліціянти», - вважає політолог.

Крім того, на думку В.БАЛИ, сьогодні електоральний і психологічний портрет В.ЯНУКОВИЧА серйозним чином відрізняється від нього ж самого, але зразка 2004 року.

«Багато прихильників ЯНУКОВИЧА сьогодні не впізнають свого кандидата, оскільки нинішня стратегія його виборчої кампанії будується на деструктиві та популізмі. Такими методами складно буде мотивувати власного і протестного виборця», - переконаний В.БАЛА.