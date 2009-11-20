Томенко про Майдан і політиків

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що прорахунки влади і помилки політиків не повинні поставити під сумнів роль Майдану.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, таку думку він висловив у розмові з журналістами напередодні 5-ї річниці Майдану.

«Прорахунки влади і помилки політиків не повинні поставити під сумнів роль Майдану, як суспільного явища в сучасній українській історії», - зауважив віце-спікер.

М.ТОМЕНКО наголосив, що Майдан у 2004 році виконав цілу низку надзвичайно важливих функцій. «По-перше, це суспільна функція. Майдан довів, що суспільство може реально вплинути не лише на прийняття рішень політиків, а фактично змінити хід історії власної держави», - сказав він.

«Друга функція – геополітична. За дні Помаранчевої революції світ дізнався про Україну більше, ніж за всі попередні роки незалежності. Більше того, ця інформація носила переважно позитивний характер, бо світ відкрив для себе країну з демократичною традицією і давньою історією», - вважає М.ТОМЕНКО.

«Ну і звісно ж світоглядна функція. Майдан продемонстрував, що цінності свободи, поваги один до одного та поваги до власної країни, захисту власної гідності – є загальнонаціональними цінностями в Україні. В цьому сенсі сучасна українська нація відбулася на Майдані», - наголосив М.ТОМЕНКО. За його словами, у 2005 році соціологи стверджували, що вперше в Україні більшість громадян в усіх без винятку регіонах держави пишалися тим, що вони громадяни України.

Ну думку М.ТОМЕНКА, у 5-ту річницю тих подій найважливіше захистити Майдан від політики та політиків, «бо Майдан – це власність українського народу, а не когось із політиків чи партій. Тому очевидно, що президенти, уряди і парламенти будуть змінюватися, а Майдан залишиться в українській історії».

Говорячи про можливість повторення Майдану, М.ТОМЕНКО сказав, що на Майдані Незалежності у Києві можливі малі і великі мітинги, але Майдан один. Якісь політичні сили можуть запросити своїх прихильників під час виборчої кампанії або після її завершення, але це буде мітинг прихильників конкретного кандидата у президенти чи політичної партії. «У 2004 році на Майдані Незалежності збиралися люди для того, щоб змінити країну і змінити історію. І в цьому принципова світоглядна відмінність між теперішніми партійними масовими акціями і тодішнім Майданом», - сказав М.ТОМЕНКО.