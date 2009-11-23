Ющенко вважає сильну Україну історичним порятунком для Росії
Нам можуть погрожувати, брехати...
Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що для існування Росії дуже важлива інтеграція України до Європейського Союзу.
Про це він сказав під час виступу на урочистих заходах з нагоди Дня Свободи у Українському домі.
«Наша довгострокова мета – повноцінне входження України до об’єднаної Європи, інтеграція у Європейський Союз і вступ до загальноєвропейської колективної безпеки», - сказав Президент, висловивши переконання, що Україну від історичного моменту – підписання угоди «Про асоціацію» з ЄС відділяє кілька місяців .
«Сильна Україна у складі об’єднаної Європи – це також історичний порятунок для Росії і захист для неї від сповзання у трясовину, в якій загинула Російська імперія, а потім і Радянський Союз», - наголосив В.ЮЩЕНКО.
За словами Глава держави, щоб вберегтися від катастроф на кшталт світових війн, втрати незалежності, треба мати не лише чітку мету, але й силу і вміння не гнутися перед обставинами, твердо і невідступно захищати власні національні інтереси.
«Для багатьох столиць Україна є постійною і незручною несподіванкою, яка ламає стереотипи і давні схеми стосунків, в тому числі по діагоналі між західним світом і Росією», - зауважив він.
На думку В.ЮЩЕНКА, у всьому «мереживі міжнародних відносин Україна зобов’язана нарощувати і закріпляти свої позиції, не як сателіта, не як прохача, а як принципового, активного і наполегливого гравця. Тим більше, маючи таку унікальну геополітику».
«Безумовно, ми здатні на це. І нам треба розуміти всю складність і серйозність зовнішніх загроз. Якщо хочемо доброго майбутнього для України, нам усім, незалежно від політичних поглядів чи електоральних симпатій, потрібно погодитися з єдиною зовнішньою нашою метою», - наголосив Президент вкотре підкресливши на «безальтернативності» євроатлантичного курсу країни.
Також він пояснив, чому прийняв рішення про свою поїздку в Грузію під час російсько-грузинської війни: «Свобода передбачає відповідальність. І свобода передбачає принциповість. Саме тому я поїхав у Тбілісі у серпні 2008 року. Бо там йшлося про речі фундаментальні. Про вашу свободу, про їхню свободу – про нашу свободу».
«Там, у Тбілісі прозвучав голос тієї Європи, якій небайдужа людська свобода і життя, незалежність суверенних держав і суверенних демократій. Ми повинні належати до цієї Європи. Навіть, якщо вона мовчить. Бо це – головна запорука нашої свободи. Україна повинна думати і діяти наперед, дбаючи про стратегічну власну перспективу», - сказав він.
«Нас можуть не розуміти. З безсиллям нам можуть погрожувати. Про нас можуть брехати. Нас можуть ображати. Наша справа – йти вперед і довести світові нашу силу, діяльну присутність і наш український вплив. Так я розумію свободу Української держави», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.