ЄЦ закликає політиків не забувати, куди йдемо

Народний депутат, заступник голови партії “Єдиний Центр” Леся ОРОБЕЦЬ закликає владу використати обрання нового керівництва ЄС для просування українських інтересів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Україна має якнайповніше скористатися обранням Президента та міністра закордонних справ ЄС, які, відповідно до Лісабонського договору, мають значний вплив на формування позиції ЄС на зовнішньополітичній арені. Тому всі представники української влади мають подвоїти зусилля у євроінтеграційному напрямку», - заявила Л.ОРОБЕЦЬ, коментуючи затвердження на посадах голови Ради Європейського Союзу прем’єр-міністра Бельгії Германа ван РОМПЕЯ та Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики єврокомісара з питань торгівлі представницю Великої Британії Кетрін ЕШТОН.

Український політик зазначила, що показовим є те, що і Герман ван РОМПЕЙ, і Кетрін ЕШТОН значну частину своєї політичної кар’єри відповідали саме за економічну політику. «Тобто на найвищі посади в Співтоваристві були призначенні політики-прагматики, які надають перевагу конкретним справам, а не красивим обіцянкам. Тому й нам потрібно бути прагматиками. Тобто, відстоювати власний інтерес, перш за все у економічній галузі», - сказала Л.ОРОБЕЦЬ.

На думку заступника голови “Єдиного Центру”, останні кадрові зміни в ЄС потребують від всієї української влади акумулювання зусиль як у найширшому просуванні українського бізнесу на європейському ринку, так і створенні привабливих умов для збільшення в Україні обсягів європейських інвестицій. «Йдеться не лише про кошти, яких бракує українським бюджетам усіх рівнів. Йдеться про європейські правила гри, технології, міжнародні контакти, входження українських підприємств-партнерів у світову торгівельну еліту. Це краще за будь-яку рекламну кампанію подбає про створення позитивного іміджу України за кордоном», – наголосила Л.ОРОБЕЦЬ.

Народний депутат підкреслила, що не варто підміняти постійну роботу у напрямку євроінтеграції на дискусію щодо термінів вступу України у ЄС. «Як показує досвід Норвегії, Швейцарії чи Хорватії - не так важливо, коли ми організаційно станемо частиною ЄС, як те, коли ми досягнемо європейського рівня життя. А це залежить лише від нас та нашої щоденної праці як на міжнародній арені, так і всередині країни. Тому “Єдиний Центр” закликає владу за передвиборчою боротьбою не забувати про стратегічну мету – наблизити Україну до Європи якомога ближче», – сказала вона.