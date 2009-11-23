Вінському здаються підозрілими газові домовленості Тимошенко і Путіна

Голова Центрального оргкомітету Народно-патріотичного об’єднання «За демократію і справедливість» Йосип ВІНСЬКИЙ вважає, що не можна довіряти газовим домовленостям між прем’єрами України та Росії, оскільки вони є неоднозначними та підозрілими.

Як повідомили УНІАН в прес-службі об’єднання “За демократію та справедливість”, про це він заявив сьогодні, коментуючи відповідні домовленості в Ялті.

«З одного боку, незастосування «Газпромом» штрафних санкцій за недобір газу Україною, - це, безперечно, позитивний момент, але з іншого боку, списання заборгованості у майже 8 млрд. дол. напередодні президентських виборів виглядає більш ніж підозріло», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

За його словами, або Юлія ТИМОШЕНКО й справді веде торги, де розмінною монетою виступає українська газотранспортна система, або це прихована підтримка Кремля, покликана принести главі уряду України ще одну маленьку перемогу на шляху до великої перемоги на майбутніх президентських виборах.

Також, сказав Й.ВІНСЬКИЙ, виглядає дивним терміновий виліт делегації «Нафтогазу» до Москви на переговори з “Газпромом”. «Без підготовки, без проекту угоди та його попереднього обговорення, як таке можна робити? Складається враження, що все це шоу - банальна домашня заготовка, а насправді все вже давно вирішено і погоджено», - зазначив він.

Й.ВІНСЬКИЙ наголосив, що в будь-якому випадку Президент та РНБО повинні проаналізувати ситуацію і вжити заходів для недопущення втрати Україною єдиного козиря, який в неї ще залишився у розмові з РФ. «І якщо угода буде містити антидержавні речі, цьому необхідно буде негайно покласти край. Однозначно можна сказати одне: вся ця метушня навколо ГТС виглядає більш ніж підозріло і викликає серйозне занепокоєння», - додав Й.ВІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН на спільній з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО прес-конференції за підсумками двосторонніх переговорів у Ялті заявив, що Російська Федерація не пред`являтиме Україні штрафні санкції за недобір російського газу. «Ми чудово розуміємо, що обсяг споживання (газу) впав, тому, зважаючи на особливий характер відносин між Росією і Україною, між «Газпромом» і «Нафтогазом України», ухвалили рішення не пред`являти цих санкцій», - сказав керівник російського уряду. На уточнююче запитання, чи є питання штрафів остаточно вирішеним, В.ПУТІН заявив: «Газпром» має пряму вказівку, і сьогодні я ще раз підтвердив: ніяких штрафів пред`являтися українським партнерам не буде».