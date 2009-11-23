Яценюк покаже своїх генералів 28 листопада

Кандидат на посаду Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що президентська посада для нього не є самоціллю, а головне - реалізація історичних цілей, покликаних зберегти Україну як державу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Луганську.

В той же час, на переконання А.ЯЦЕНЮКА, Юлія ТИМОШЕНКО та Віктор ЯНУКОВИЧ не зупиняться ні перед чим для отримання найвищої посади в державі, яка потрібна їм для реалізації їхніх власних, а не загальнодержавних інтересів. Він зазначив, що ні з боку В.ЯНУКОВИЧА, ні з боку Ю.ТИМОШЕНКО «добровільної передачі влади на підставі результатів виборів не буде». «Якщо перемагає ЯНУКОВИЧ, ТИМОШЕНКО боротиметься. Якщо перемагає ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧ також боротиметься», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, ці політики оточили себе людьми, які переважно не мають політичної позиції та пішли у політику заради отримання посад або вигод та захисту свого бізнесу. Він висловив переконання, що і в БЮТ, і в Партії регіонів відбудуться розколи у випадку перемоги на виборах їх опонентів. «Там не розбереш, хто в якій партії знаходиться. Якщо переможе ТИМОШЕНКО, то половина Партії регіонів перейде до неї. І навпаки – якщо перемагає ЯНУКОВИЧ, одразу буде розкол БЮТ», - сказав А.ЯЦЕНЮК. Він наголосив, що для отримання посади Президента Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧ задіяли всі ресурси і “вдвох тримають весь медіа-простір, газети, телебачення, радіо».

При цьому, додав він, Ю.ТИМОШЕНКО зосередила для своєї перемоги ще й адміністративний ресурс. «Вона сказала, що турів (виборів) буде стільки, скільки треба (поки вона не виграє). Такі заяви небезпечні», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Кандидат у Президенти переконаний, що не можна використовувати людей у своїх технологіях, оскільки вони чудово розуміють, всім ціну знають і дадуть всім оцінку на виборах 2010 року. “Нікому не вдасться зловживати волею людей. Тому турів виборів буде лише два», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК також підкреслив, що будує свою партію на абсолютно інших принципах - об`єднання спільними цілями і завданнями, а не особистою вигодою. «Можна було будувати партію, як всі: номер у списку парламенту - 5 млн. доларів, номер у списку в обласній раді – в залежності від обласної ради, хто скільки дасть. Та сама історія по міських радах… Я пішов іншим шляхом”, - сказав він. А.ЯЦЕНЮК наголосив, що його команда 10 місяців шукала людей. “Є й молоді, є у віці, є ті, які були у політиці, є ті, які не були, є справжні генерали. Я будував партію з самого низу. Хто хоче вносити гроші – вносьте. Але не за місце у списку. Ти доведи, що ти в змозі потрапити в політику, що ти щось вмієш, що тобі можна довіряти. Там люди, готові взяти на себе відповідальність», - додав він. А.ЯЦЕНЮК також додав , що всіх «бійців «Фронту змін» Україна зможе побачити 28 листопада на з`їзді.