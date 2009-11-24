Янукович готовий віддати прем’єрство будь-кому, тільки не Тимошенко

Віктор Янукович готовий у разі перемоги на виборах президента вести переговори з опонентами-лідерами перегонів щодо кандидатури прем’єр-міністра.

Про це він заявив в інтерв’ю "Бі-Бі-Сі", відповідаючи на запитання щодо можливих компромісів із конкурентами після президентських виборів.

"Що стосується конкретних політиків, конкретних політичних сил, то я вважаю, що кожному із них знайдеться місце у політичній системі України, і якщо вони погодяться на це місце, ми будемо працювати. Ми будемо їм пропонувати", - сказав Янукович.

На запитання, чи може кандидат Юлія Тимошенко за Януковича-президента лишитися на посаді прем’єр-міністра, лідер Партії регіонів сказав:

"У Юлії Тимошенко була можливість у двох урядах показати свою ефективність. Вона цього не зробила. Тому я вважаю, що експериментувати далі – немає ніякого сенсу".

На згадування про Арсенія Яценюка, Віктора Ющенка в контексті можливих переговорів про входження в уряд Янукович відповів:

"Ідеться, перш за все, про створення коаліції у парламенті. Сьогодні мова йде про те, під кого, під якого лідера може бути сформована ця коаліція. І це є питання переговорів між фракціями у Верховній Раді. Якщо вони здатні будуть сформувати нову коаліцію, безумовно, у них буде можливість запропонувати кандидатуру прем’єр-міністра".

"Я зараз на це питання дати відповідь не можу – принаймні, поки ми не одержимо результатів голосування першого туру виборів. Все залежатиме від того, хто буде третім і навіть четвертим. Бо я вважаю, що між четвертим і третім кандидатами розрив може бути невеличкий. І це також впливатиме на переговорний процес", - додав Янукович.

Він не виключив можливості створення коаліції з Блоком Юлії Тимошенко, але зазначив, що навіть в такому разі Тимошенко не буде далі прем’єром.

"У випадку, якщо буде утворена коаліція Партії регіонів і БЮТ, то прем’єр-міністр буде від Партії регіонів. Тобто, від найбільшої фракції", - заявив Янукович.

"Я думаю, що ситуація, що склалася в економіці країни у 2009 році, інші кроки уряду Тимошенко – не додають ентузіазму для того, щоб Юлія Тимошенко знову очолила Кабінет міністрів", - наголосив він

Українська правда