Експерт: грип збільшує ризик ускладнень в астматиків і сердечників

Грип може значно посилити хронічні захворювання, повідомив в інтерв`ю УНІАН засновник і президент фонду Eurolab, керівник штабу «Кияни проти грипу» Андрій ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.

За його словами, це значною мірою стосується хворих на астму і тих, хто страждає на хронічну серцеву недостатність.

«Більшість людей, що хворіють на грип, - сезонний або H1N1, відчувають симптоми середньої тяжкості, і не потребують медичної допомоги та антивірусних препаратів. Одужання у них наступає протягом двох тижнів. Інші люди більше схильні до виникнення ускладнень, і потребують госпіталізації, аби їх уникнути,» - зазначив президент фонду Eurolab.

Він нагадав, що найпоширеніші ускладнення грипу – це пневмонія, бронхіт, інфекційні захворювання органів дихання. «На перших позиціях групи ризику щодо інфікування: діти, молодші 5 років, але здебільшого – діти, яким менше двох років, вагітні, а також літні люди (65 років і старше),” – підкреслив А.ПАЛЬЧЕВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Мета громадської ініціативи народний штаб «Кияни проти грипу» - зменшити рівень захворюваності серед населення на грип і інформувати про особливості перебігу хвороби і запобіжні засоби. Однією з перших ініціатив, здійснених народним штабом за підтримки благодійного фонду «Eurolab», була організація безкоштовних пунктів тестування на грип А/H1N1 у найбільших торгово-розважальних центрах Києва.

Про особливості грипу А/H1N1 і перебігу хвороби можна дізнатися на спеціально створеному сайті: www.griph1n1.com.ua