Кириленка цікавить, куди поділися гроші МВФ

В Україні не подолане жодне кризове явище, не зважаючи на стабілізаційні кредити МВФ. Так вважає лідер Громадського руху «За Україну!» В’ячеслав Кириленко.

Коментуючи в інтерв’ю «Столичным новостям» причини призупинення надання Україні чергового траншу МВФ, Кириленко зазначив, що «це темна історія, тому що ми не знаємо, як виконував до цього часу уряд умови МВФ». «Цілком імовірно, що Кабмін використовував ці гроші на свій розсуд, а це не зовсім те, на що ці гроші видавалися», - сказав він.

Він зауважив, що «справа не в останньому транші, який не надали, а в тому, куди поділися попередні гроші, чому жодне кризове явище, не зважаючи на стабілізаційні кредити МВФ, не подолане».

Кириленко також наголосив, що «не можна розраховувати тільки на іноземну допомогу, потрібно активно залучати власні бюджетні ресурси на підняття економіки і власного виробництва». «На мій погляд, такої спрямованості в уряду із самого початку кризи не було. Тому і сіли в калюжу, коли МВФ перестав давати гроші», - підкреслив лідер руху «За Україну!».