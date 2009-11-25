У ЄЦ розуміють, що кращі газові угоди Україна укладе лише після виборів

Перший заступник голови партії “Єдиний Центр” Віктор ТОПОЛОВ вважає, що кращі газові угоди Україна зможе укласти лише після виборів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

“У постачанні енергоресурсів потрібно вирішувати не лише одномоментні питання, а й думати над посиленням позиції України як країни-транзитера загалом”, – заявив він, коментуючи підписання доповнення до контракту купівлі-продажу природного газу від 19 січня 2009 року між НАК «Нафтогазом України» та «Газпромом».

Політик зазначив, що домовленістю про нестягнення з України штрафу за недобір газу в 2009 році уряд розв’язав лише одну з проблем, породжену нашвидкуруч підписаними газовими контрактами. «За виправлення цієї помилки Україна «заплатить» значну ціну. По-перше, зберігається підвищення ціни на газ із 1 січня на 20%, як це передбачено чинною угодою. Більше того, за даними російських ЗМІ, ціна газу може зрости на третину. По-друге, ледь збільшується вартість транзиту територією України, яка залишається найнижчою в Європі. По-третє, принцип "бери або плати" залишився щодо обсягів закупівель газу наступного року, натомість не застосовується щодо обсягів транзиту газу. Тому не маємо гарантій, що подібна ситуація з нарахуванням штрафів не повториться вже у 2010 році», - підкреслив В.ТОПОЛОВ.

Політик вважає, що ознакою того, що газові домовленості знову укладені не на користь України, є продовження практики втаємничення контрактів. «Сьогодні суспільство про угоди дізнається не з офіційних сайтів, документів чи урядових звернень, а з публікацій у ЗМІ, до того ж, часто з посиланнями на анонімні джерела. Питання закупівлі газу – це не приватні домовленості між ТИМОШЕНКО і ПУТІНИМ, це питання національної безпеки», - заявив політик.

На думку народного депутата, потрібно переглядати договір від 19 січня в цілому. «Однак у період виборів це практично неможливо, оскільки пріоритет надаватиметься не стратегічним рішенням, які зможуть забезпечити позиції України на перспективу, а тому, що може дати ефект вже до виборів. Тому значно кращі газові угоди Україна зможе укласти лише після виборів. Так ми матимемо гарантії, що не втратимо в майбутньому», - заявив В.ТОПОЛОВ.

У той же час урядовій команді не варто сидіти “склавши руки”, впевнений В.ТОПОЛОВ. «Є низка питань у газовій сфері, що можуть суттєво посилити наші позиції, зробити нас більш незалежними і при цьому не потребують вливання фінансових ресурсів, лише політичної волі. Так, ще 23 березня Україна підписала у Брюсселі декларацію про модернізацію української ГТС і взяла на себе конкретні зобов’язання. Однак досі уряд не зробив навіть елементарного – не надав європейській стороні календарного плану модернізації та не виділив в окрему структуру підприємство, яке займатиметься виключно транзитом газу», - нагадав представник “Єдиного Центру”.

«Зараз потрібно відкласти кардинальні рішення на післявиборчий час, коли політики зможуть реально розставляти пріоритети, а не розглядати все через призму отримання голосів виборців. А зараз зосередитися над тим, як посилити наші позиції. Лише такий підхід надасть нам переваги при веденні газових переговорів», - вважає В.ТОПОЛОВ.