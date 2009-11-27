Сьогодні ЦВК має сформувати 225 окружних виборчих комісій
08:51, 27 листопада 2009Політика
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18 кандидатів уже подали пропозиції
Сьогодні Центрвиборчком має сформувати 225 окружних виборчих комісій.
І вже протягом трьох днів, тобто не пізніше понеділка, окружні комісії мають зібратися на перше засідання.
Усі 18 кандидатів у Президенти вже подали пропозиції про включення своїх представників у склад окружкомів. Потім необхідно буде визначити квоту на керівні посади від кожного кандидата. У середньому кількість членів окружних комісій становитиме від 30 і більше людей, заявили в ЦВК.
Виборчі дільниці за календарним планом мають бути створені до 9 грудня, а до 21 грудня окружкоми мають сформувати дільничні виборчі комісії на основі подань кандидатів у Президенти.
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