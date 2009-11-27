Виборча кампанія в Україні викликає занепокоєння в Ізраїлі

В Ізраїлі занепокоєні рівнем антисемітизму в президентській виборчій кампанії в Україні. Цій темі Об’єднання вихідців з України присвятили конференцію, яка відбулася в місті Бат-Ямі.

У форумі взяли участь політологи, члени ізраїльського кабінету міністрів та пересічні вихідці з України. Як розповів «Німецькій хвилі» один з головних доповідачів заходу, політтехнолог Давид Ейдельман, спекуляція на національній і, зокрема, антисемітській темі безпрецедентно проявилася в ході нинішніх передвиборчих перегонів.

Особливістю стало й те, що цього разу “чорний піар” антисемітського ґатунку носить саме цілеспрямований, а не фрагментарний характер, як у минулому. Водночас, на думку оглядача, в українського виборця вже виробився певний «іміджевий імунітет» до цієї тематики, хоча подібні провокації, прогнозує аналітик, триватимуть аж до відкриття виборчих дільниць.

За підсумками конференції, її учасники прийняли відозву до українського народу, закликаючи протидіяти використанню національної теми у виборчих цілях.

Місцеві ЗМІ, між тим, звертають увагу на те, що уперше на цьому заході були відсутні українські дипломати, які традиційно відвідують масштабні події українського земляцтва. У прес-службі посольства України повідомили, що не отримували офіційного запрошення.

Одначе представник посольства напередодні конференції все ж обговорював проблематику антисемітизму на українських виборах під час закритої зустрічі з міністром діаспори Ізраїлю Юлієм Едельштейном.