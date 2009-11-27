Нафтогаз і Газпром внесли зміни у контракт

НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» внесли зміни у діючі контракти між компаніями про скорочення обсягу російського природного газу, що імпортується в 2009 році в Україну, з 40 млрд. куб. м до 33,51 млрд. куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів України.

За його словами, з урахуванням передбаченої контрактами знижки за обсягами у розмірі 20%, фактично, Україна імпортує в 2009 році близько 27 млрд. куб. м. російського газу.

Також О.ДУБИНА зазначив, що в листопаді «Нафтогаз України» придбає близько 3,6 млрд. куб. м, а у грудні – близько 4 млрд. куб. м російського газу.

Керівник «Нафтогазу» також повідомив, що у першому кварталі 2010 року Україна планує купити близько 7 млрд. куб. м російського газу.

Як повідомляв УНІАН, офіційний представник ВАТ «Газпром» Сергій КУПРІЯНОВ в ефірі радіостанції «Ехо Москви» 25 листопада заявив, що в результаті підписаних 24 листопада доповнень до контракту, «Газпром» і «Нафтогаз» домовилися про зниження річних контрактних обсягів закупівлі газу в 2010 році. Він нагадав, що «Нафтогаз України» у 2010 році мав придбати 52 млрд. куб. м газу, а згідно зі змінами у контрактах, цей обсяг зменшено до 33,75 млрд. куб. м.