Добкін: грошей на будівництво об'єктів Євро-2012 у Харкові немає

Міський голова Харкова Михайло ДОБКІН заявив, що Кабінет міністрів України припинив фінансування об’єктів, які готуються у місті до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, інформацію про це розміщено на офіційному сайті Харківської міськради.

За словами мера, на сьогодні кошти Харкова та інвесторів вичерпані, а графіки фінансування проектів Євро-2012 зірвані.

«Уряд припинив фінансування об`єктів Євро-2012 у Харкові. На сьогоднішній день кошти міста та інвестора вже повністю вичерпані. Зірвані графіки фінансування можуть порушити ту роботу, яка стала об`єднуючою ідеєю харківської територіальної громади, влади і бізнесу», - заявив М.ДОБКІН.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у міськраді, згідно з Державною програмою підготовки до Євро-2012, Харкову в 2009 році заплановано виділити з держбюджету 505 млн. грн.