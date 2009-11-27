Литвин розказав у Криму, що він думає про мовну проблему

Потрібно заборонити політикам спекулювати на мовній темі. Про це сказав голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, перебуваючи з робочою поїздкою у Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, під час спілкування з жителями Армянська та Красногвардійська, він зазначив, що “коли вони при владі, то забувають обіцянки та проводять українізацію, а повертаючись в опозицію, політики знову починають кричати про статус російської мови».

В.ЛИТВИН нагадав, що в Україні діє Закон “Про мови”, за яким російська має особливий статус мови міждержавного спілкування. Він зазначив, що «історично Україна двомовна держава». За його словами, «другу мову спілкування кожна регіональна громада має право обирати самостійно». «Природно, що на півдні та сході України виступати у суді, здавати тести, читати анотації на ліках більшість людей воліють російською, тому необхідно поважати вибір людей, зокрема бажання говорити притаманною саме їм мовою», - додав В.ЛИТВИН.