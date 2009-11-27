У БЮТ хочуть знати, в яких колоніях сидів Янукович

Народний депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ звернувся до голови Державного департаменту України з питань виконання покарань Олександра ГАЛІНСЬКОГО з проханням чітко повідомити про те, коли і де саме відбував покарання лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

«У поданій до ЦВК біографії кандидата в президенти України Віктора Федоровича ЯНУКОВИЧА на виборах 2010 року приховані дані про наявність двох судимостей, хоча у 2002 році у своїй автобіографії кандидата на пост прем’єр-міністра він особисто вказав, що у 1968 році був засуджений і направлений у колонію для неповнолітніх, а у 1970 році був засуджений за заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості», - йдеться у депутатському зверненні С.СОБОЛЄВА.

Враховуючи це, він поставив наступні два запитання керівнику Держдепартаменту України з питань виконання покарань:

- «чи дійсно ЯНУКОВИЧ В.Ф. у 1968 році відбував покарання за участь у пограбуванні за статтею 141 ч.2 КК УРСР як член злочинного угруповання «Півновка»? Якщо так, то протягом якого терміну і в якій саме колонії?

- чи дійсно ЯНУКОВИЧ В.Ф. у 1970 році вдруге відбував покарання за заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості за ст. 102 КК УРСР? Якщо так, то протягом якого терміну і в якому саме пенітенціарному закладі?».

С.СОБОЛЄВ вважає, що „така інформація є важливою для виборців, оскільки, згідно із соціологічними дослідженнями, майже 60% українців проти того, аби очільником держави була людина, яка в минулому сиділа у тюрмі за кримінальні злочини, причому ще і двічі”.

На думку С.СОБОЛЄВА, „В.ЯНУКОВИЧ навмисне подав до ЦВК недостовірну автобіографію, в якій приховав судимості, аби ввести виборців в оману, затаївши важливу для них інформацію”.