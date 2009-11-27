Експерти помітили синхронізацію у діях Януковича та Ющенка

Більшість експертів вважає, що Віктор ЯНУКОВИЧ у разі перемоги на президентських виборах може запропонувати Віктору ЮЩЕНКОВІ або Арсенію ЯЦЕНЮКУ посаду прем’єр-міністра.

Про це йдеться у переданому УНІАН опитуванні експертів, проведеному інтернет-виданням “Політична думка”.

У опитуванні нагадується, що кандидат у президенти України В.ЯНУКОВИЧ в інтерв’ю ЗМІ натякнув про готовність у разі своєї перемоги на виборах запропонувати посаду прем’єр-міністра В.ЮЩЕНКОВІ або А.ЯЦЕНЮКУ, якщо ті здобудуть третє місце у перегонах.

Автори опитування запитали у політологів, наскільки реалістичним є такий сценарій розвитку подій?

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА вважає такий сценарій більш ніж реалістичним. “Враховуючи те, яким чином відбуваються виступи і ЯНУКОВИЧА, і ЮЩЕНКА та їх оточення останнім часом, можна говорити про певну координацію дій. Це лише сліпий може не бачити. Раніше можна було говорити про випадковість таких збігів, і експерти ставилися до такою союзу скептично. Зараз про це можна говорити відверто”, - зауважив В.БАЛА.

Говорячи про заяви лідера Партії регіонів про імовірну співпрацю з А.ЯЦЕНЮКОМ, експерт зауважив, що у “В.ЯНУКОВИЧА напевно є своя логіка. Він розуміє, що тим чи іншим чином він має зменшити електорат ЯЦЕНЮКА, який у другому турі може проголосувати за ТИМОШЕНКО. А у випадку заяви ЯНУКОВИЧА про можливість співпраці з ЯЦЕНЮКОМ і ЮЩЕНКОМ, перший сподівається, що штаби цих двох кандидатів у другому турі будуть якщо не агітувати за ЯНУКОВИЧА, то принаймні не закликати, аби виборці голосували проти. Гадаю, що у штабі ЯНУКОВИЧА завдяки таким заявам сподіваються отримати перемогу у другому турі”.

Натомість президент Центру глобальних та національних стратегій Василь БАЗІВ переконаний, В.ЯНУКОВИЧ спочатку має перемогти на президентських виборах, а вже потім пропонувати посади. “ЯНУКОВИЧ нічого нового не сказав. Ця трійця – ЯНУКОВИЧ, ЯЦЕНЮК та ЮЩЕНКО – як монолітне ціле виступають з самого початку кампанії. Аби такий сценарій став реалістичним, ЯНУКОВИЧ має спочатку виграти у ТИМОШЕНКО вибори, аби потім ділити портфелі”, - зауважив експерт.

Політичний експерт Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ також вважає цілком імовірною співпрацю В.ЯНУКОВИЧА з В.ЮЩЕНКОМ та А.ЯЦЕНЮКОМ.

“Я не бачу нічого неможливого, через те, що наразі ми спостерігаємо синхронізацію дій команд ЮЩЕНКА і ЯНУКОВИЧА стосовно голосувань закону про соцстандарти, у розірванні співпраці України з МВФ , у протидії урядовій політиці щодо боротьби з грипом і таке інше. Гадаю, що така співпраця більше цікавить навіть не ЯНУКОВИЧА, а ЮЩЕНКА, тому що він розуміє всі можливості прем’єрської посади при достатньо слабкому президентові ЯНУКОВИЧЕВІ”, - зауважив експерт.

За його словами, всі розуміють, що виборча кампанія буде виграватися у період між першим і другим турами, тому що у першому турі лідери перегонів В.ЯНУКОВИЧ і Ю.ТИМОШЕНКО покажуть свої попередні результати. “Очевидно, що нарощування рейтингів буде відбуватися за рахунок голосів тих кандидатів, які програють у першому турі, і пряма підтримка, тобто заклик тих кандидатів, які будуть вибувати з виборчих перегонів, голосувати за того чи іншого фаворита, може додати голосів. І в підсумку привести до перемоги”, - сказав Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

Тому він не виключає, що В.ЮЩЕНКО чи А.ЯЦЕНЮК можуть домовитися про передачу своїх голосів. “Ба більше, у разі перемоги ЯНУКОВИЧА, політична ситуація може загостритися, тому передача владних повноважень або ЮЩЕНКОВІ, або ЯЦЕНЮКОВІ може охолодити настрої, принаймні тієї частини громадян, яка налаштована різко проти ЯНУКОВИЧА”, - сказав Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

Разом зі тим директор Центру соціальних досліджень "Софія" Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що у разі перемоги і В.ЯНУКОВИЧ, і Ю.ТИМОШЕНКО намагатимуться сформувати керівництво уряду з довірених кадрів і з власних команд.

“У загальному ж складі урядової команди цілком можливі компроміси. Я не виключаю, що молоді амбітні політики, які зараз беруть участь в перегонах, можуть розраховувати на таку співпрацю. В усякому разі ЯНУКОВИЧ відкритий до неї. Стосовно можливої співпраці з ЮЩЕНКОМ, то це інформаційний міф, який вдало вкинутий для вигоди конкретної політичної сили і політичної особи. Я не бачу жодного сенсу у зближенні ЯНУКОВИЧА з Ющенком після виборів”, - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

Старший науковий співробітник кафедри українських студій університету Торонто Тарас КУЗЬО зауважив, що В.ЮЩЕНКО чи А.ЯЦЕНЮК зможуть очолити уряд за президента В.ЯНУКОВИЧ лише у разі розпуску парламенту.

«Сценарій може бути реальним у разі, якщо ЯНУКОВИЧ переможе на президентських виборах і зможе розпустити ВР. Бо тоді вже не буде аморфною НУ-НС, як зараз. Будуть, вірогідно, фракції ЯЦЕНЮКА, «Нашої України» ЮЩЕНКА і, можливо, навіть фракція БАЛОГИ «Єдиний Центр». Ці фракції, очевидно, будуть проти Ю.ТИМОШЕНКО налаштовані і готові будуть об’єднатися у більшість з ЯНУКОВИЧЕМ. Але я не думаю, що ЯНУКОВИЧ зможе розпустити парламент на юридичних підставах. Треба пам’ятати також, як це було у 2006 році, коли ЯНУКОВИЧ був прем’єром і виганяв брутально з уряду окремих міністрів. Я не думаю, що його поведінка вже на посаді Президента буде інакшою», - сказав Т.КУЗЬО.

У свою чергу, політичний експерт Володимир ЦИБУЛЬКО вважає «технологічною» пропозицію В.ЯНУКОВИЧА.

“По-перше, ЯЦЕНЮК не має фракції у ВР, а ЮЩЕНКО після виборів навряд чи зможе вплинути на свою фракцію у парламенті. Якщо ж ЮЩЕНКО справді впливатиме на неї, тобто матиме свої 38 голосів, наприклад, то це дасть реально можливість увійти його фракції в нову коаліцію. Тоді ЯНУКОВИЧУ доведеться відмовитися від ідеї дострокових парламентських виборів. Раніше він заявляв про готовність розпустити ВР, тепер він відмовляється від цієї ідеї і заявляє про готовність запропонувати портфелі. Навряд чи це реально, бо, чесно кажучи, після обрання ЯНУКОВИЧА президентом, низька імовірність того, що хтось зможе у НУ-НС переконати об’єднатися заради дружби з ЯНУКОВИЧЕМ і втратити при цьому свій електорат”, - зауважив В.ЦИБУЛЬКО.

Він вважає, що НУ-НС піде на нові вибори заради збереження власного електорату.

“Чи погодиться на пропозицію ЯНУКОВИЧА ЮЩЕНКО? Ситуація двоїста, бо, по-перше, ЮЩЕНКО б отримав значно більше влади, ніж він має її на президентській посаді. Але ця посада некомфортна для ЮЩЕНКА, бо він «системщик». Він людина, яка здатна грати у багатоходівки, але для того, аби грати у багатоходівки треба мати принаймні більшу фракцію у парламенті. Навіть якщо таке станеться , то його частина в коаліції буде слабка, а він буде фактично імітаційним прем’єром , а повнота влади буде дрейфувати в бік Банкової”, - сказав В.ЦИБУЛЬКО.