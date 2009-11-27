Ющенко - Тимошенко: усе до копієчки має бути віддано людям
Президент вимагає виконувати закон
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від уряду виконання прийнятого Верховною Радою закону «Про підвищення соціальних стандартів».
На цьому він наголосив під час інтерв’ю Донецькій обласній державній телерадіокомпанії, повідомили УНІАН в прес-службі глави держави.
«Закон прийнято. Починаючи з виплат на 1 листопада 2009 року все до копієчки повинно бути віддано людям», - сказав Президент.
Він висловив упевненість у тому, що блокування виконання цього важливого, особливо для чутливих соціальних груп суспільства, рішення відбувається тому, що його прийняла не прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, а «інша сторона».
В.ЮЩЕНКО заявив, що як Президент гарантує, що кошти на таке підвищення виплат є. Він запевнив, що виплати можуть відбуватися «не на друку грошей, не за рахунок емісії», а з існуючих джерел.