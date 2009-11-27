Гриценко: вибори-2010 стануть останніми для Ющенка, Тимошенко і Януковича

Кандидат на пост Президента України, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що на виборах глави держави не зніме свою кандидатуру на користь іншого політика.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, про це А.ГРИЦЕНКО заявив в ефірі Першого національного телеканалу.

“Об’єднуватися треба лише на парламентських виборах, коли можна формувати спільний список. Вибори Президента – це персональні вибори. Об’єднатися означає зняти свою кандидатуру”, - заявив А.ГРИЦЕНКО і наголосив, що не зніме свою кандидатуру на корись якогось іншого кандидата.

“У другому турі я голосуватиму за себе”, - уточнив він.

“Нещодавно ТІГІПКО сказав, що він хоче бути прем’єром, мером, причому незалежно від того, який Президент. Я інша людина, в мене є переконання”, - зауважив А.ГРИЦЕНКО.

Політик зазначив, що його результати голосування у парламенті часто співпадають з голосуваннями народних депутатів Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ, Володимира ЛИТВИНА, Петра СИМОНЕНКА, Юрія КОСТЕНКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Однак, за його словами, питання відповідальності за дії на вищому державному посту – зовсім інша річ. “На посту Президента має бути людина з хребтом, яка має позицію і показала, що вона спроможна досягати результату”, - заявив А.ГРИЦЕНКО.

Політик висловив переконання, що “більше, ніж інші, готовий виконувати обов’язки на цій посаді з першого дня”.

“І як Верховний головнокомандувач, і як людина, яка координує силові структури, і як людина, яка розуміється на зовнішній політиці. З першого дня, відповідально і морально. Якби я бачив сильніших, я б не йшов на вибори”, - наголосив він.

А.ГРИЦЕНКО також нагадав, що ще у травні минулого року прогнозував, що ніхто з трійки політичних лідерів (нинішній глава держави Віктор ЮЩЕНКО, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ) не спроможний рухати країну вперед та об’єднувати її.

“Моє ставлення за півтори роки лише зміцнилося. Країні потрібні нові люди”, - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

На його думку, “президентські вибори-2010 стануть останніми для В.ЮЩЕНКА, Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЯНУКОВИЧА”. “Нарешті відбудеться зміна еліт, чого не було останні 18 років”, - переконаний А.ГРИЦЕНКО.