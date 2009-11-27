Ющенко: Росія має звикнути, що українці – не «хохли»
Потрібно більше говорити одна з одною
Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Росія має звикнути, що українці – не «хохли».
Про це він сказав під час ток-шоу «Велика політика» на телеканалі «Інтер».
Росія має звикнути до того, що українці – це окрема нація.
«Росія має звикнути, що ми – не хохли, ми – не малороси, ми – окрема нація – українці», – сказав В.ЮЩЕНКО.
Він підкреслив, що це можливо лише за умови демократичного режиму. «Демократія пробачає все, імперська політика це складно робить», – наголосив Президент.
Він також підкреслив, що країнам потрібно більше говорити одна з одною, з’ясовувати правду, без якої не може бути нормальних відносин.
В.ЮЩЕНКО наголосив, що він ніколи нічого не говорив і не робив для погіршення відносин між Росією та Україною.
Український Президент підкреслив, що він завжди матиме повагу до росіян, “до Росії – великої держави, до великого народу, з яким ми завжди будемо разом”.
«Переконаний: пройде невеликий час, і в Росії знайдуться ті ноти порозуміння, яких сьогодні бракує нашим відносинам», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.