Ющенко: Росія має звикнути, що українці – не «хохли»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Росія має звикнути, що українці – не «хохли».

Про це він сказав під час ток-шоу «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

Росія має звикнути до того, що українці – це окрема нація.

«Росія має звикнути, що ми – не хохли, ми – не малороси, ми – окрема нація – українці», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що це можливо лише за умови демократичного режиму. «Демократія пробачає все, імперська політика це складно робить», – наголосив Президент.

Він також підкреслив, що країнам потрібно більше говорити одна з одною, з’ясовувати правду, без якої не може бути нормальних відносин.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що він ніколи нічого не говорив і не робив для погіршення відносин між Росією та Україною.

Український Президент підкреслив, що він завжди матиме повагу до росіян, “до Росії – великої держави, до великого народу, з яким ми завжди будемо разом”.

«Переконаний: пройде невеликий час, і в Росії знайдуться ті ноти порозуміння, яких сьогодні бракує нашим відносинам», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.