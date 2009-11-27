Ющенко шкодує, що свого часу довіряв Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО жалкує що свого часу довіряв Прем’єр-міністрові Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це він сказав під час ток-шоу «Велика політика» на телеканалі «Інтер».

«Був час, коли вірив», - сказав Президент, зазначивши, що сьогодні дуже про це шкодує.

Водночас він відмовився говорити про причини такого розчарування, обмежившись реплікою: "Старі шрами вже зажили".

Разом з тим, глава держави сказав, що сьогодні привітав Прем’єра з Днем народження і передав подарунок.

Відповідаючи на інші запитання, він підкреслив, що у нього немає персонального конфлікту з Прем’єром.

«Якщо ви думаєте, що сьогодні проблема ЮЩЕНКО – ТИМОШЕНКО, я думаю, ви не доросли до кваліфікованого журналіста. Проблема не в ЮЩЕНКО – ТИМОШЕНКО – не про білизну йде мова (журналіст пригадав, що свого часу Ю.ТИМОШЕНКО погоджувалася прати одяг в штабі В.ЮЩЕНКА – УНІАН), а проблема йде в цінностях», – сказав В.ЮЩЕНКО , додавши, що у нього немає особистої образи на лідера БЮТ. «В мене є образа державна: ми програли два з половиною роки. Це – два пусті роки, без реформ, це, по-суті, – тільки розмови, це – піар-кроки», – наголосив Президент.

Водночас В.ЮЩЕНКО ще раз підкреслив, що не бачить різниці між Ю.ТИМОШЕНКО і лідером Партії Регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. «Ідеологічної різниці між Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЯНУКОВИЧЕМ немає, це ті самі яйця тільки вид збоку», – зазначив він.

Також глава держави зауважив, що країна програє, якщо «буде вона». «Вона – це криза», – повторив вчергове В.ЮЩЕНКО.

На запитання про В.ЯНУКОВИЧА, Президент відповів: «А що про нього говорити, він програє».

На запитання, хто ж тоді виграє, В.ЮЩЕНКО показав на себе.

Водночас він не погодився з постановкою питання одного з журналістів щодо доцільності зняття своєї кандидатури, щоб не загострювати ситуацію на виборах.

«Прошу вас, не говоріть дурниць», – сказав Президент, реагуючи на висловлювання, що ці вибори можуть завершитися вже не революцією, а війною. Глава держави підкреслив, що за останні роки українська нація стала більш толерантною і менш агресивною. Як доказ він пригадав свою поїздку до Донецьку 2004 року, коли його навіть не хотіли випускати з аеропорту, і сьогоднішню його поїздку до цього міста: «Їду з аеропорту – там кожен другий стовп присвячений Ю.ТИМОШЕНКО. Я зробив зауваження штабу В.ЯНУКОВИЧА: безпорядок якийсь у Донецьку. На кожному третьому стовпі – портрет Володимира ЛИТВИНА, на кожному п’ятому – Арсенія ЯЦЕНЮКА, і моїх – два чи три», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«І ви говорите, що конкуренція в виборах може зашкодити? Це дивна позиція», - зауважив Президент.

Він також закликав 17 січня 2010 року під час голосування на дільниці думати не про нього – де він буде, – а про те, за якими принципами буде жити країна.