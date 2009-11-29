Янукович буде більш обережним Президентом, ніж Тимошенко?

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ у випадку виграшу президентських виборів 2010 року буде вести більш обережну і компромісну політику, ніж його конкурент на виборах, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка може застосовувати методи керування „на межі авторитаризму”, йдеться в аналізі Центру східних досліджень (OSW , Варшава) текстом якого володіє агентство УНІАН.

Польські експерти відзначають, що лише В.ЯНУКОВИЧ та Ю.ТИМОШЕНКО поміж усіх кандидатів у президенти можуть виграти вибори. При цьому в Ю.ТИМОШЕНКО може значно зрости підтримка виборців перед самим днем голосування 17 січня.

„Сьогодні опитування демонструють значу перевагу ЯНУКОВИЧА, але ТИМОШЕНКО в останні тижні кампанії під час парламентських виборів добивалася значного зростання рейтингу, що може мати місце і цього разу”, - відзначено в аналізі.

На думку експертів, переможець виборів намагатиметься здобути повну владу в Україні, для чого може піти на оголошення дострокових парламентських виборів, які можуть відбутися разом із виборами до місцевих органи влади у травні 2010 року.

Як вважають польські аналітики, Ю.ТИМОШЕНКО у випадку виграшу президентських виборів матиме слабку опозицію, оскільки частина Партії регіонів намагатиметься домовитися про співпрацю.

„Від Ю.ТИМОШЕНКО можна очікувати радикальних дій, хоч не обов’язково послідовних, та застосування рішень на межі з авторитаризмом... ЯНУКОВИЧ як Президент буде мати меншу свободу руху, оскільки у Партії регіонів конкурують різні групи інтересів, а також тому, що БЮТ вибере стратегію непередбачуваної опозиційності”, - відзначено в аналізі.

„Політика ЯНУКОВИЧА буде обережніша, менш динамічна та більш компромісна”, - додають експерти.

Водночас вони вважають, що Партії регіонів і БЮТ як двом основним політичним силам в Україні доведеться шукати компроміс для співіснування на політичній арені.

Польські експерти також наголошують, що хто б не виграв вибори, кожен буде змушений втілити економічні реформи, які не реалізували попередні українські уряди.