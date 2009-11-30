БЮТ пропонує скоротити робочий день до 7 годин

Народний депутат України (БЮТ) Антон ЯЦЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради законопроект про скорочення робочого дня до 7 годин, або тижня – із 40 до 35 робочих годин.

Законопроект №5381 від 26 листопада 2009 р., розміщений на офіційному сайті парламенту, передбачає відповідні зміни в Кодексі законів про працю.

Згідно з документом, також вносяться зміни в положення про скорочену тривалість робочого часу. «Скорочена тривалість робочого часу встановлюється: для працівників від 16 до 18 років – 30 годин на тиждень (на сьогодні - 36), для осіб від 15 до 16 років (учнів від 14 до 15 років, які працюють у період канікул) – 20 годин в тиждень (на сьогодні - 24)», - йдеться в законопроекті.