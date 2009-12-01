Литвин хоче зрозуміти, скільки може з'їсти боротьба з грипом за 10 днів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що для забезпечення ефективної боротьби з епідемією грипу треба знайти додаткове фінансування з бюджету, яке реально може бути витрачене до кінця року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні журналістам, коментуючи наявні в українському парламенті законодавчі пропозиції щодо виділення 1 млрд. грн. або 200 млн. грн. (УНІАН: народний депутат від Партії регіонів Микола АЗАРОВ вніс до ВР законопроект, яким передбачається виділити 200 млн. грн. для підготовки боротьби з новою хвилею грипу).

«Краще було б визначитися з тим, що реально може бути витрачене, отримавши відповідні цифри від Міністерства охорони здоров’я», - сказав В.ЛИТВИН.

Спікер парламенту зазначив, що навіть у разі прийняття відповідного закону найближчим часом реальне фінансування може розпочатися лише у 20-х числах грудня, оскільки Президент України має 15 днів на підписання або ветування відповідного закону.

Разом з тим, відповідаючи на запитання УНІАН щодо того, наскільки можна вірити цифрам, отриманим від МОЗ, враховуючи інформацію про неефективне використання раніше виділених міністерству коштів, В.ЛИТВИН зазначив, що в цілому країні потрібно замислитися над питаннями, чому так багато людей помирають від різних хвороб.

«Чому ми не оголошували епідемії, коли від пневмонії щорічно за останні 5 років помирало 6-6,5 тис. людей?», - запитав В.ЛИТВИН. Він також наголосив, що нинішня епідемія грипу є швидше не епідемією хвороби, а політичною епідемією. «Оця цифра страшна, скільки померло від грипу, і не можна отримати інформацію, скільки людей загинуло саме від каліфорнійського грипу», - сказав він.

Голова ВР також зазначив, що щорічно в Україні помирає 90 тис. людей від ракових захворювань, 460 тис. – від серцево-судинних захворювань, широко розповсюджені такі хвороби як СНІД і туберкульоз, а в Україні й досі немає стратегічних підходів до подолання чи, принаймні, зменшення таких захворювань.