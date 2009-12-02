Росія критикує українські підручники історії - «нагадують мультфільми»

Росія критикує підручники історії своїх сусідів: у них у всьому винні росіяни. Про це пише newsru. Учені з Національної лабораторії зовнішньої політики, вивчивши шкільні підручники 12 країн ближнього зарубіжжя, залишилися ними незадоволені. На думку росіян, сусіди в навчальних посібниках звеличують власні народи і безпідставно критикують росіян. Таких тенденцій немає тільки в підручниках Білорусі і Вірменії.

Лабораторія одержала гранти на дослідження від Фонду "Державний клуб" після розпорядження президента Медведєва про підтримку соціально орієнтованих НКО, повідомляє "Независимая газета". Фахівці протягом року вивчили більше 187 підручників. Результати історіографічного дослідження були опубліковані в спеціальній доповіді. Там говориться, що країни колишнього СРСР підносять школярам міфи про історію свого народу, високу культурну місію предків і негативний вплив Росії.

На думку учених, українські підручники нагадують мультфільми, в яких добро на догоду різним політичним силам перетворюється на зло, при цьому часто не міняючи свого змісту. Процес возз`єднання України з Росією трактується в українських підручниках як визнання Москвою її незалежності. Також в підручниках розповідається про невідоме ученим утворення – Українську козацьку державу, пізніше нібито знищену Москвою.

За словами експертів, всі підручники країн ближнього зарубіжжя відрізняються націоналістичним трактуванням історії. Як відзначають історики, часто цей націоналізм є уявним, а події висловлюються на користь інтересів правлячих еліт.

На думку вчених, у всіх підручниках замовчуються вигоди, які країни одержували, будучи республіками СРСР. Таким чином йде повернення до теорії "абсолютного зла", уособленням якого стала Росії, відзначають експерти. Фахівці з тривогою говорять про небезпеку дезорієнтації молодого покоління.

Відзначимо, що напередодні у фальсифікації історії авторів російських шкільних підручників звинуватила британська газета The Times. На думку журналістів, автори підручників намагаються випнути ті факти з російської історії, якими можна гордитися, а непривабливі події згадані лише декількома позиціями або зовсім опущені.