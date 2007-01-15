Янукович закликає не драматизувати

Уряд і прем`єр не мають наміру підміняти інститут Президента, заявив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні на засіданні урядового комітету з питань правової політики, оборони, міжнародного співробітництва і європейської інтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «Безумовно, зараз потрібно давати відповідь на питання, як працюватиме інститут президентства. Ми повинні зробити все, щоб інститут президентства мав своє діюче місце, і ніколи уряд і прем`єр-міністр не підмінятимуть Президента».

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що Президент повинен виконувати свої функції. «Ми зацікавлені в тому, щоб влада була ефективною. Тому чим швидше закінчиться цей процес – тим краще. Драматизувати ситуацію не потрібно. Цей процес відбувається за демократичними процедурами, тобто в парламенті», - додав прем’єр.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ відніс до розряду першочергових законопроектів для наповнення змісту політичної реформи закон про місцеве самоврядування.

«Що стосується питань, не врахованих у змінах до Конституції, буде час, ми попрацюємо, зробимо висновки про те, що потрібно зробити. Прийде час – ми це зробимо, не зробимо ми – зроблять наші послідовники», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.