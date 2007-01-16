Коаліція та БЮТ проклали собі демократичний шлях... узурпації влади?

Рішення Верховної Ради, що були прийняті у п’ятницю, 12 січня, змінили баланс сил у бік посилення виконавчої гілки влади.

Про це українські політичні експерти заявили на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, політолог Юрій ЯКИМЕНКО нагадав, що в п’ятницю завдяки ситуативному союзу правлячої коаліції та Блоку Юлії Тимошенко було подолане вето Президента на закон про Кабінет міністрів. Експерт зазначив, що це значним чином змінило баланс влади. При цьому, за його словами, коаліція і уряд проклали собі демократичний шлях набуття повноважень, які не передбачені для неї Конституцією. “Іншими словами, це шлях до узурпації влади”, – сказав Ю.ЯКИМЕНКО. Він додав, що союз коаліції та БЮТ, який склався у п’ятницю, у подальшому матиме ситуативний характер.

У свою чергу політолог Володимир ФЕСЕНКО також зауважив зміну балансу політичних сил після рішень парламенту 12 січня. За його словами, позиції уряду значно посилились. Як позитив експерт зазначив, що уряд після прийняття закону про Кабмін почав діяти у законодавчому полі. Водночас, за його словами, “хиткий баланс тепер порушено” і він прогнозує нову фазу “холодної війни” між Президентом і урядом. Як ще один результат прийнятих рішень експерт констатує, що коаліція знайшла метод нейтралізації вето Президента на прийняті парламентом закони. В.ФЕСЕНКО погоджується з думкою, що альянс коаліції та БЮТ буде ситуативним. “Це ситуативний альянс зі стратегічними наслідками”, – сказав він, додавши, що подібні “бартерні оборудки” будуть мати місце лише з найпринциповіших для політичних сил питань.

Експерт Андрій ЄРМОЛАЄВ сказав, що рішення парламенту минулої п’ятниці тісно пов’язані зі зміною форми правління в Україні. Він констатує, що після прийняття відповідного закону затверджено статус Кабміну, а після прийняття у першому читанні закону про опозицію це утворення також невдовзі зможе бути оформлене як повноцінний політичний інститут. “Маємо інститутизацію політичного простору”, – сказав А.ЄРМОЛАЄВ. Разом з тим він підкреслив, що тепер інститут Президента поступово вилучається з виконавчої гілки влади. За його словами, наступним кроком може бут остаточне вилучення у Президента функцій представника виконавчої влади, зокрема у сфері кадрових призначень.

Політолог Олесь ДОНІЙ зазначив, що останні парламентські рішення засвідчили, що основною проблемою української політики залишається деідеологізація українських політичних сил. Він навів приклад правлячої коаліції, представники якої напередодні досягли усних домовленостей з Президентом, але вже у п’ятницю в парламенті приймали кардинально інші рішення. За словами політолога, коаліція готова порушувати “джентльменські” угоди, якщо є можливість досягти радикальнішого варіанту. Він також вказав на остаточний крах “ідеалів Майдану”. О.ДОНІЙ сказав, що насьогодні кожна з політичних сил, що представляли Майдан, засвідчила свою готовність йти на співпрацю зі своїми антагоністами – Партією регіонів та її лідерами.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Верховна Рада України подолала вето Президента на закон “Про Кабінет міністрів України”, не врахувавши жодної з 42-х пропозицій Президента. “За” проголосували 366 з 370 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Зокрема, з фракції Партії регіонів проголосувало 186 депутатів, з БЮТ – 121, з СПУ – 31, з КПУ – 21.