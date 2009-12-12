Шуфрич вдарив Луценка в обличчя

Народний депутат від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ під час перерви в ефірі програми «Шустер Live» вдарив в обличчя міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі громадянського руху «Народна самооборона», про це поінформувала начальник Департаменту зв’язків із громадськістю МВС Інна КИСІЛЬ.

За словами І.КИСІЛЬ, коли Ю.ЛУЦЕНКО виходив зі студії під час перерви, до нього з-за спин вискочив Н.ШУФРИЧ і вдарив кулаком в обличчя.

«ШУФРИЧ почав провокувати Юрія Віталійовича і кричати «Юра, давай», щоб продовжити бійку», - сказала І.КИСІЛЬ.

За її словами, міністр відповів «регіоналу»: «Коли знімеш депутатську недоторканність, тоді поговоримо як мужики. А зараз об тебе марати руки не збираюся».

Ю.ЛУЦЕНКО залишив студію.

За даними прес-служби руху, у ході програми Ю.ЛУЦЕНКО посварився із Н.ШУФРИЧЕМ у студії.

«Щодо вашої дурнуватої звички клеїти лейбли, то, Нестор Іванович, будьте обережні, бо потім всі обвинувачення падають на дітей», - попередив Ю.ЛУЦЕНКО роздратованого депутата і продовжив: «Щоб після випускного балу чийсь син не потрапляв з алкогольним отруєнням до лікарні. А замість читати якісь папірці, краще прочитайте, як ви побили свою дружину, з переломом щелепи в Закарпатті».

Н.ШУФРИЧ пообіцяв відповісти «як мужик» після передачі, не в студії.

Разом із тим. як повідомляє «Українська правда», перед цим Н.ШУФРИЧ запитав у Ю.ЛУЦЕНКА, коли він дасть дозвіл на отримання від німецької прокуратури матеріалів щодо інциденту в аеропорту Франкфурта-на-Майні.