Прем'єру Італії Берлусконі розбили обличчя (фото)

Прем’єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі перебуває в лікарні у Мілані, де нападник розбив йому обличчя ударом статуетки. Напад було скоєно після політичного мітингу, коли 72-річний пан Берлусконі роздавав автографи прихильникам.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, нападникові, який потерпає від психічної хвороби, висунуто звинувачення у завданні серйозних побоїв.

Італійський прем’єр отримав удар в обличчя і впав на землю. У телекадрах було видно, як у пана Берлусконі йде з рота кров.

Італійський керівник впав на землю і піднявся за допомогою його помічників.

Сильвіо Берлусконі спілкувався зі своїми прихильниками на площі у Мілані, коли стався напад.

Згідно з повідомленнями газети Corriere della Sera, невелика група демонстрантів вигукували гасла проти Берлусконі протягом всього заходу.

Сам прем’єр сказав своїм прихильникам: «Вони з мене роблять якесь чудовисько, але не думаю, що мене можна таким вважати – по-перше, я дуже гарний зовні, а по-друге, я достойна людина».

Фото - з сайту Правда.ру