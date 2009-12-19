Ющенко: здача національного інтересу почнеться з ЧФ, газу, НАТО

Президент України і кандидат на пост Президента Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що “здача національного інтересу почнеться з вічного перебування Чорноморського флоту РФ у Криму, газових угод, відмови від НАТО”. Про це він заявив під час зустрічі зі студентами та викладацьким колективом Вінницького державного аграрного університету, повідомили УНІАН у штабі кандидата.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО зазначив, що будь-який режим, який приходить за Кремлівською версією, - це здача нашої Незалежності. Він сказав, що здача національного інтересу почнеться з вічного перебування Чорноморського флоту у Криму, газових угод, відмови від НАТО. «Це приведе нас до економічного рабства», - каже Ющенко. «Звідки почнеться капітуляція - не так важливо. Але заберуть енергетичну незалежність, потім – економічну, транзиту і політичну», - наголосив він.

При цьому В.ЮЩЕНКО наголосив, що без національного єднання, без консолідації не буде економічного зростання. «У нас є держава, тепер треба створити націю, а значить - створити відповідального громадянина. Як будувати дім, коли родини немає?», - каже В.ЮЩЕНКО.

Він також зазначив, що між Сходом та Заходом України немає жодних протиріч. «Різновидності – очевидно є, але це не протиріччя», - сказав В.ЮЩЕНКО. «А як повинно бути, коли одна частина країни 300 років знаходилась під однією імперією, а друга частина – під трьома, чотирма і більше імперіями. Як тут не мати певних особливостей? Але це не протиріччя», - наголосив Президент.