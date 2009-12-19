Сьогодні запалять вогні головної ялинки країни

Сьогодні, 19 грудня близько 16.30 планується урочисто запалити вогні головної новорічної ялинки країни.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, свято «Ялинка новорічна, засвітись вогнями!» розпочнеться на Майдані Незалежності о 15.30.

Передбачається, що гостей міста та киян привітають Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За інформацією заступника голови КМДА Віталія ЖУРАВСЬКОГО, у святковому театралізованому дійстві візьмуть участь артисти естради продюсерського центру «Music Motors», ансамбль «Червона калина», тріо «Три кольори», дитячий театр танцю «Планета music», популярний естрадний співак Алекс ЛУНА, заслужена артистка України Анжеліка РУДНИЦЬКА та інші виконавці. Завершиться свято феєрверком.

Як повідомляв УНІАН, під час монтажу головної ялинки України було використано близько 500 натуральних ялинок. Висота ялинки складає 35 метрів. Для тематичного художнього оформлення ялинки розроблено новий світлодіодний дизайн та нова комп’ютерна програма. Заплановано, що ялинка прикрашатиме Майдан Незалежності майже до кінця січня 2010 р.