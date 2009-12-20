Ющенко: Юлія Володимирівна їздить по країні, як Снігуронька

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА щодо блокування фінансування регіонів з боку Держказначейства. Про це він сказав під час спілкування з мешканцями Чернівців, відповідаючи на запитання щодо блокування Державним казначейством у Чернівецькій області виділення 20 мільйонів гривень відповідно до призначення, передає кореспондент УНІАН.

«Я звернувся до генерального прокурора по даному питанню», - наголосив Президент.

Він підкреслив, що урядові кошти та кошти місцевих бюджетів на зведеному рахунку Державного казначейства сьогодні складають 1,8 мільярдів гривен, в тому числі кошти місцевих бюджетів – 8 мільярдів гривень.

«Я поясню, як це можна прочитати: урядом були вкрадені кошти органів самоврядування – різниця між 8 млрд.грн та 1,8 млрд.грн. - тобто приблизно 6 мільярдів гривень коштів органів самоврядування забрано на фінансування потреб уряду», - наголосив Глава держави.

При цьому В.ЮЩЕНКО додав, що ці кошти йдуть на передвиборчі потреби Юлії ТИМОШЕНКО: «Юлія Володимирівна їздить по країні, як Снігуронька - десь загубила 50 мільйонів, десь квартири якісь дає, десь завезла китайські автобуси школі – от і всі 6 мільярдів».