Мороз провів Ющенку конституційний лікбез

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ наголошує, що при ухваленні закону про Кабмін ВР діяла у повній відповідності з конституційною процедурою.

Про це йдеться у переданому УНІАН листі О.МОРОЗА до Президента України Віктора ЮЩЕНКА у зв’язку з його заявою від 19 січня 2006 року щодо повернення до Верховної Ради України Закону України "Про Кабінет Міністрів України" після подолання вето без підпису Президента України.

«Шановний Вікторе Андрійовичу! У зв’язку з Вашим листом від 19 січня 2007 року стосовно повернення до Верховної Ради України Закону України «Про Кабінет Міністрів України» після подолання вето без підпису Президента України вважаю за необхідне зазначити таке. Започаткована Вами практика реалізації статті 94 Конституції України в редакції, що діє з 1 січня 2006 року, не є такою, що ґрунтується на її приписах, і, на моє переконання, не сприяє утвердженню України як правової держави, в якій органи державної влади мають законодавчу основу для своєї діяльності».

У своєму листі О.МОРОЗ ще раз наголошує, «що при прийнятті Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та при подоланні вето Президента України щодо нього Верховна Рада України діяла у повній відповідності з конституційною процедурою». «Текст же Закону України «Про Кабінет Міністрів України», повернутий Вами 11 січня 2007 року після застосування щодо нього права вето, ідентичний тексту Закону України «Про Кабінет Міністрів України», вето щодо якого було подолано Парламентом і який направлений на підпис Президенту України 12 січня 2007 року (копії додаються). А тому після повторного прийняття Закону шляхом подолання вето на Закон Верховною Радою України конституційна можливість накладення вето Президентом України є вичерпаною», - підкреслює автор листа.

На переконання О.МОРОЗА, «оскільки за будь-яких обставин, політичних чи етичних міркувань посадові особи органів державної влади мають діяти виключно в рамках Конституції України та законів України, пропоную підписати та офіційно оприлюднити Закон України «Про Кабінет Міністрів України» у встановлений Конституцією України строк. В іншому разі цей Закон буде опублікований за підписом Голови Верховної Ради України, як то і передбачено Конституцією України».

«Ваші ж пропозиції, - зазначає далі О.МОРОЗ, - щодо вдосконалення Закону України «Про Кабінет Міністрів України» у разі внесення їх на розгляд Верховної Ради України Президентом України відповідно до статті 93 Конституції України будуть розглянуті за встановленою законодавчою процедурою».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 21 грудня 2006 року прийняла урядовий варіант Закону України «Про Кабінет Міністрів України», відхиливши законопроект про уряд, поданий Президентом.

11 січня 2007 р. В.ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон про Кабмін.

12 січня Верховна Рада подолала вето на закон про Кабмін. Парламент не підтримав жодної з 42-х пропозицій Президента до цього закону.

18 січня Президент заявив, що повторно ветуватиме закон про Кабмін, оскільки текст закону, який був схвалений 12 січня і надійшов йому на підпис, відрізняється від попередньої редакції Закону України «Про Кабінет Міністрів України», яка була прийнята парламентом 21 грудня 2006 року і підписана головою Верховної Ради.

19 січня у ВР заявили, що підстав для ветування закону про Кабмін не існує, а голова ВР Олександр МОРОЗ направив лист В.ЮЩЕНКУ, у якому просить підписати Закон України «Про Кабінет Міністрів України».

В.ЮЩЕНКО 19 січня повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про Кабінет Міністрів України» відповідно до частини другої статті 94 Конституції України.