Нью-Йорк Таймс: Як важко бути Україною

Нові президентські вибори в Україні стануть епітафією Помаранчевої революції. Так думає чільний американський урядовець часів адміністрації президента Клінтона Марк Медіш. Як повідомляє українська служба ВВС, часопис Нью-Йорк Таймс вміщує його статтю під заголовком "Труднощі України" (Як важко бути Україною). Президент Віктор Ющенко втратив довіру громадян і з національного взірцевого реформатора перетворився у політичного маргінала. Боротьба на виборах у січні розгортатиметься між палким популістським прем’єр-міністром Юлією Тимошенко та лідером Партії Регіонів - сірим, але послідовним Віктором Януковичем. Обидва політики, пише Нью-Йорк Таймс прагматичні лідери, які постануть перед дилемою балансування України між Сходом і Заходом.

Часопис нагадує, що Росія та США мають тенденцію розглядати Україну як поле битви Східної та Західної цивілізації. За словами автора статті, втручання обох країн по своєму наївне, як у випадку Москви так і Вашингтона призводило до негативних наслідків для України у минулому. Ідеалізм політики США призвів до ускладнення безпекової ситуації в Україні через невдалу спробу долучитися до НАТО. Часопис, твердить, що президент Ющенко виявився неспроможним реалізувати очікування США. З іншого боку, ставлення Росії до України далеко не ідеалістичне, пише часопис і було сформульоване Владіміром Путіним на зустрічі з ще з президентом Бушем на самміті НАТО. Тоді російський лідер заявив, що Україна взагалі не є державою, а штучним утворенням між Європою та Росією.

Нью-Йорк Таймс пише, що Україні слід залишитися плюралістичною демократією, яка б балансувала інтеграцію з Заходом та культурні зв`язкі з Росією. При цьому США і Євросоюзу відводиться роль гарантів того, щоб Україна залишалася незалежною від Росії, вільною і заможною країною. Завершення епохи помаранчевої революції не стане завершенням незалежності України та її євроатлантичної ідентичності - оптимістично твердить Нью-Йорк Таймс.