Ющенко: скільки ще голосів треба давати Партії регіонів?

Кандидат у президенти, чинний глава держави Віктор ЮЩЕНКО критикує вибори за закритими списками.

Як повідомляє офіційний сайт В.ЮЩЕНКА, під час робочої поїздки до Криму він сказав: «Чому у владі злочинці? Не докоряйте демократії, що це її вина, вона тут ні до чого».

За словами В.ЮЩЕНКА, причина в тому, що у владу обирають людей за закритими списками. «Це є фан-клуби, на чолі яких стоїть один «пахан». І це називається партія закритого типу, яка сама корумпована, і те саме пропонує владі», - наголосив Президент.

«Чому кримінальна сила іде у владу? Тому що вона має імунітет і прагне бути безвідповідальною перед законом. Людина, у якої повний імунітет, плювати хотіла на цю націю», - обурився В.ЮЩЕНКО. На його переконання, це не демократія, “коли 450 людей кажуть, що для них закон не писаний”.

«Відповідь, як боротися з тим, щоб українська влада не криміналізувалася, дуже проста. Треба змінити систему виборів, і громадянин повинен голосувати за конкретного депутата, якого він підтримує у ВР. Тоді злочинець до влади не потрапить», - впевнений В.ЮЩЕНКО.

«Через п’ять місяців місцеві вибори, а я бачу у вас на плакатах: «Язык, вода, дороги». Я не хочу, щоб вас дурили. Ті, хто зараз вам це обіцяють, сьогодні при владі. Так де той язик, де та вода, де ті дороги? Якої манни ще треба чекати? Скільки ще голосів треба давати Партії регіонів? У них зараз 185 голосів у парламенті», - додав глава держави.

Він звернувся до громадян: «У ваших руках найбільша цінність – ваш голос. Через 4 місяці вони ж як корови до ясла будуть бігти до виборця – дайте ще один мандат на наступний термін. Як мені вас зупинити і сказати, що ви зробили помилку попередній раз? Несіть відповідальність».

В.ЮЩЕНКО застеріг від невірного вибору: «Мій світогляд – це не світогляд ЯНУКОВИЧА, це не світогляд ТИМОШЕНКО. Це те, що нас розрізняє. Якщо ми підемо дорогу цих цінностей, нам потрібно вчити Мурку, яку на зонах співають, на «малину» ходити та на стрілки». «Це не та дорога», - наголосив він.