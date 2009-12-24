ЦВК грошей на вибори так і не отримала, і погрожує вжити заходи

До Центральної виборчої комісії не надійшли кошти на організацію та проведення виборів Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам сьогодні член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

«Станом на третю годину сьогоднішнього дня ми змушені констатувати, що кошти, необхідні для фінансування підготовки і проведення виборів, до Центральної виборчої комісії ще не надійшли», - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що Державне казначейство ще має до кінця сьогоднішнього дня час на те, щоб виконати у повному обсязі постанову Центральної виборчої комісії від 23 грудня, якою ЦВК зобов’язала Міністерство фінансів і Держказначейство перевести на рахунок ЦВК кошти, необхідні для організації і проведення виборів Президента України на 2009 рік.

Також М.ОХЕНДОВСЬКИЙ зазначив, що йому особисто невідомі якісь пояснення з боку посадових осіб Міністерства фінансів та Держказначейства щодо затримки забезпечення фінансування проведення виборів.

«Ми чекаємо до кінця сьогоднішнього дня виконання нашої постанови. Завтра будуть вживатися інші дії, передбачені законом, з боку Центральної виборчої комісії стосовно тих посадових осіб Державного казначейства України, які не виконують обов’язкові до виконання рішення Центральної виборчої комісії», - наголосив М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.