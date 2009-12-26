Тимошенко думає, що сюжети про "пакт Ющенка-Януковича" вичистили олігархи

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що на центральних телеканалах свобода слова є лише у олігархів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, спілкуючись з жителями Канева Черкаської області.

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що такого висновку вона дійшла після того, як учора інформація про угоду про політичне примиренняміж Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ і лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ не з`явилася ні на одному центральному телеканалі країни.

«Коли пишуть, що у нас свобода слова, то це свобода слова у олігархів, а не у тих людей, які ще продовжують боротися за правду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що вчорашня заява колишнього співробітника Секретаріату Президента Ярослава КОЗАЧКА про існування такої угоди є дуже важливим і серйозним кроком з його боку.

«Те, що вчора людина поклала заяву (про звільнення – УНІАН), пішла з роботи, оприлюднивши угоду, жодний канал центральний не показав у новинах. Вичистили всі новини – нуль. Чому? Та тому що все управляється в ручному режимі», - впевнена Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня екс-керівник департаменту Секретаріату Президента України Я.КОЗАЧОК заявив, що В.ЯНУКОВИЧ і В.ЮЩЕНКО підписали конфіденційну угоду про взаємодію під час виборчої кампанії. Також він надав ЗМІ копію цієї угоди.

У Партії регіонів спростували цю заяву.

У свою чергу, В.ЮЩЕНКО доручив генеральному прокуророві Олександру МЕДВЕДЬКУ терміново розслідувати факт появи в ЗМІ тексту угоди нібито про його домовленості з В.ЯНУКОВИЧЕМ.