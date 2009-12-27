Янукович заявляє, що не матиме справи ні з Тимошенко, ні з Ющенком

Лідер Партії регіонів, кандидат у Президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що на посту Глави держави не розглядатиме на посаду прем’єр-міністра ні чинних главу уряду Юлію ТИМОШЕНКО, ні Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Про це політик сказав в інтерв’ю телеканалу «1+1» в неділю.

Відповідаючи на запитання щодо кандидатури прем’єр-міністра при своєму президентстві, В.ЯНУКОВИЧ наголосив: «З ким я не буду мати справи, я вам скажу. Я не буду мати справи ні з ТИМОШЕНКО, ні з ЮЩЕНКОМ».

Як пояснив В.ЯНУКОВИЧ, «вони не пройшли той іспит, який їм дала їхня доля».

Політик також вкотре зазначив, що можливість дострокових виборів до Верховної Ради залежатиме від самого парламенту. «Я жорстко буду вимагати, щоб парламент працював у межах тієї програми, яку ми визначили. Хто її підтримає – об’єднаємо депутатів і почнемо працювати. Не вдасться цього зробити – безумовно, у нас не буде іншого шляху і тоді підемо на дострокові вибори», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Говорячи про перші пріоритети діяльності на посту Президента, він зазначив, що необхідно робити все для зняття напруження, яке є сьогодні у людей. В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що, насамперед, першочергово необхідно допомогти бідним людям і виконати закон України про підвищення мінімальних соціальних стандартів – зарплат і пенсій.

Сьогодні ж в інтерв’ю телеканалу ICTV В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що очікує у 2010 році на поповнення у своїй родині. Він уточнив, що дружина його молодшого сина – Ольга – вагітна.