Тарасюка Азаров фінансувати не збирається

Міністерство фінансів України не виділятиме кошти на дипломатичну роботу Бориса ТАРАСЮКА, зокрема – закордонні поїздки, і не прийматиме до розгляду фінансові документи, підписані Б.ТАРАСЮКОМ на посаді міністра закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ на брифінгу після розширеного засідання колегії Державної податкової адміністрації.

«Думаю, що так званий міністр закордонних справ не розуміє значення своїх вчинків», - сказав М.АЗАРОВ.

У той же час він додав, що вже виділені кошти на виплату зарплату співробітникам МЗС і оплату оренди.

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому рахунки МЗС були заблоковані. Б.ТАРАСЮК пояснив це своїм конфліктом з урядом. 18 січня він повідомив, що МЗС подав до Господарського суду Києва позовну заява до Державного казначейства з вимогою відкрити бюджетне фінансування.

19 січня прес-секретар МЗС Андрій ДЕЩИЦЯ повідомив, що профком МЗС подав до Господарського суду Києва адміністративний позов до Держказначейству з вимогою сплатити заробітну плату співробітникам МЗС - членам профспілки.

Того ж дня Мінфін заявив, що відкрив бюджетне фінансування МЗС, відповідно до Закону «Про державний бюджет України на 2007 рік». У той же час у заяві наголошувалося, що у зв`язку з тим, що МЗС не надав Держказначейству належним чином оформлених зразків підписів розпорядників бюджетних коштів, оплата рахунків не здійснюється.

22 січня в програмі «Епіцентр» на телеканалі «1+1» Б.ТАРАСЮК розповів, що прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ дав вказівку розблоковувати рахунки МЗС.

Сьогодні, 23 січня, рахунки МЗС були розблоковані.