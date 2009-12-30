Литвин: Тимошенко давно не була би прем’єром, якби я її не підтримував

Голова Верховної Ради України, кандидат у президенти Володимир ЛИТВИН вважає, що саме з вини Кабінету міністрів України не ухвалено державний бюджет на 2010 рік.

Про це він сказав у програмі News maker на радіо «Ера-FM».

За словами спікера, Кабінет міністрів спочатку подав до парламенту проект бюджету “на неіснуючій бюджетній основі, тобто на підставі того закону, який не набрав чинності”. Він нагадав, що у тому проекті не було враховано рішення парламенту щодо підвищення соціальних стандартів. За словами В.ЛИТВИНА, цілком очевидно, що Верховна Рада, розглянувши цей проект бюджету, повернула його уряду з пропозицією до 20 листопада представити на розгляд парламенту допрацьований проект бюджету.

“Тому, не захищаючи ВР, я стверджую, що це проблема виключно Кабінету міністрів України”, - додав він.

В ЛИТВИН пояснив, що уряд не вносить до парламенту проект бюджету, бо “грає, по-перше, з людьми перед виборами, а, по-друге, з Міжнародним валютним фондом”.

За його словами, МВФ вимагає від Президента, прем’єр-міністра, НБУ та в.о міністра фінансів виконати “той меморандум, який вони підписали, і виконати ті зобов’язання, які вони взяли перед МВФ”. Спікер зауважив, що йдеться, зокрема, про виконання зобов’язань стосовно щомісячного підвищення на 20% тарифів на комунальні послуги, а також щодо “урізання соціальних виплат”. За його словами, ті, хто підписував з МВФ меморандум, розуміють, що виконання положень меморандуму до виборів призведе до того, що “вони в очах людей втрачають, але демонструють свою європейську налаштованість перед МВФ”. На думку В.ЛИТВИНА, не вносячи проект бюджету до парламенту, уряд таким чином свого роду “може заспокоїти МВФ, сказати, що ми його потім внесемо, а людям сказати, що ми ж обстоюємо всі ті соціальні обіцянки, які ми вам щедро проголосили”. В.ЛИТВИН наголосив, що це і є ключова причина відсутності держбюджету на наступний рік.

“Відсутність бюджету - це вирок усій владі”, - наголосив голова ВР.

При цьому додав: “Я розумію свою відповідальність в цьому питанні, але всі мої пропозиції - давайте спільно опрацюємо бюджет той, який потрібен країні, а не прем’єру, не ВР, не Президенту, не МВФ - не дістали підтримки, бо вони пов’язані тими підписами під меморандумом”.

Відповідаючи на запитання, чому він не підтримує прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, В.ЛИТВИН сказав: “Якби я не підтримував ТИМОШЕНКО, то вона давно не була б прем’єр-міністром України”. “В чому ще треба підтримати ТИМОШЕНКО? На руках носити, чи що? Все, що потрібно для країни, не для ТИМОШЕНКО, а для країни, я - Володимир ЛИТВИН - підтримував”, - наголосив голова ВР.