Литвин не виключає, що постане питання про перерахунок бюлетенів

Голова Верховної Ради України, кандидат в Президенти Володимир ЛИТВИН пропонуватиме парламенту розглянути в першу чергу законопроект про вибори за відкритими списками. Про це він повідомив під час відвідання книжкового магазину у Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

Як повідомили УНІАН в прес-сслужбі В.ЛИТВИНА, при цьому він нагадав, що Верховна Рада працюватиме за графіком, відповідно до якого пленарні засідання розпочнуться 19 січня.

В.ЛИТВИН наголосив: «В першу чергу до розгляду Верховної Ради я пропонуватиму закон про вибори за відкритими списками».

Він вважає, що також обов’язково парламент України має розглянути другий важливий законопроект - про надання статусу державних службовців вчителям, лікарям, працівникам культури. В.ЛИТВИН запевнив, що наполягатиме на нагальному прийнятті цього документа.

Голова ВР також наголосив, що «головне питання сесії – це Державний бюджет на 2010 рік». Він підкреслив, що «вимога до уряду – термінове подання доопрацьованого бюджету». За його словами, коли уряд подасть проект, треба припинити всю балаканину та приймати його.

В.ЛИТВИН зауважив, що держбюджет «необхідно затвердити до обрання нового Президента України, який має його виконувати». «Бо після виборів будуть чергові спроби підігнати бюджет під себе. Необхідно приймати бюджет не для українських політиків, а для країни», - переконаний керівник парламенту.

Він також прогнозує, що під час обговорення підсумків першого туру «будуть взаємні звинувачення, особливо серед тих, хто найбільш причетний до різного роду оборудок з бюлетенями». «Я не виключаю постановку питання про перерахунок бюлетенів», - сказав В.ЛИТВИН.