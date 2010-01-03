Ющенко «розшифрував» звернення Медведєва
19:03, 03 січня 2010Політика
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"Якщо Президентом стане Тимошенко, ЧФ РФ у нас буде довічно"
Основним посилом звернень Президента Росії у контексті виборчої кампанії в Україні Глава держави Віктор ЮЩЕНКО вбачає заклик голосувати «за ЯНУКОВИЧА чи ТИМОШЕНКО, але не за ЮЩЕНКА».
Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив сьогодні під час зустрічі з жителями міста Моршин Львівської області.
В.ЮЩЕНКО наголосив, що він є послідовним носієм національного відродження України, “а це не зовсім співпадає з інтересами Росії”
«Якщо Президентом України буде ТИМОШЕНКО – російський флот буде в Україні не до 28 травня 2017 року, а довічно», - заявив В.ЮЩЕНКО, наголосивши при цьому, що перебування ЧФ РФ стане «чинником дестабіліції в державі».
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