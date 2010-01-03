Ющенко «розшифрував» звернення Медведєва

Основним посилом звернень Президента Росії у контексті виборчої кампанії в Україні Глава держави Віктор ЮЩЕНКО вбачає заклик голосувати «за ЯНУКОВИЧА чи ТИМОШЕНКО, але не за ЮЩЕНКА».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив сьогодні під час зустрічі з жителями міста Моршин Львівської області.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що він є послідовним носієм національного відродження України, “а це не зовсім співпадає з інтересами Росії”

«Якщо Президентом України буде ТИМОШЕНКО – російський флот буде в Україні не до 28 травня 2017 року, а довічно», - заявив В.ЮЩЕНКО, наголосивши при цьому, що перебування ЧФ РФ стане «чинником дестабіліції в державі».