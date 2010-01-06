Литвин думає, що ЦВК «заклала міну під вибори»

Кандидат на пост Президента України, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що рішення Центральної виборчої комісії щодо голосування виборців вдома без надання медичних документів, які засвідчують їх неспроможність прийти на виборчі дільниці, сприятиме здійсненню фальсифікацій результатів виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам, перебуваючи з робочою поїздкою у селі Великі Луги Житомирської області.

«Я вважаю, що це може закласти міну під вибори, оскільки з’явиться дуже багато людей, які виявлять бажання голосувати вдома», - сказав спікер.

В.ЛИТВИН вважає, що це рішення ЦВК даватиме підстави говорити про фальсифікацію результатів виборів.

«Тому я вважаю, що таким правом мають користуватися люди, які не можуть дістатися на виборчі дільниці, – інваліди, хворі. Але, якщо масово у нас почнуть виявляти бажання голосувати вдома, то вже можна буде говорити про те, що задіяна відповідна технологія, яка освячена відповідним рішенням», - сказав він.

В.ЛИТВИН зауважив, що не сприймає такої постановки питання, і вважає, що люди мають отримати право на голосування вдома, якщо мають для цього об’єктивні підстави.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня ЦВК ухвалила рішення, згідно з яким для голосування за межами виборчої ділянки виборець не має надавати документ, який підтверджує, що він не може пересуватися самостійно.