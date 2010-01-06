Янукович: влада почала рік з п'янки

Янукович наголошує, що феєрверки і видовища від Тимошенко – це не те, чого сьогодні потребують люди

Київська обл. 6 січня. УНІАН. Кандидат на пост Президента України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що феєрверки і видовища від прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО – це не те, чого сьогодні потребують українські громадяни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер Партії регіонів сказав в ефірі білоцерківського міського телебачення.

«Чинна влада розпочала цей рік як завжди: феєрверками, піднесеним настроєм і відверто скажу п’янкою, забувши про те, що десятки, сотні тисяч людей бідкаються і перебувають у скрутному становищі в цій країні», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, «куди витрачають гроші сьогоднішня влада, уряд і конкретно ТИМОШЕНКО ми з вами бачимо. Чи потрібні країні сьогодні такі феєрверки, концерти, які влада проводить у кожному регіоні, розуміючи скільки коштів вони витрачають на проведення цих концертів».

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що не проти того, щоб артисти отримували нормальну заробітну платню.

Водночас, він запитав, чи потрібні країні зараз ці видовища, враховуючи наявну економічну ситуацію.

«Звичайно, не це потрібно країні. Якщо ТИМОШЕНКО сподівається, що вона за рахунок таких заходів – феєрверків, концертів – вона в чергове обмане український народ і думає, що сьогодні це потрібно людям, упевнений – вона помиляється», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.