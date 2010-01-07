Бютівці нагадують Ющенку, щоб готувався ходити до слідчих

Київський апеляційний адмінсуд визнав неправомірними дії Віктора Ющенка щодо Юлії Тимошенко.

Про це заявив довірена особа кандидата на пост президента Тимошенко Андрій Портнов, повідомляє прес-служба БЮТ.

"Суд розглянув наклепницькі відомості Віктора Ющенка щодо начебто володіння Юлією Тимошенко офшорною компанією та повністю спростував зазначені відомості", - повідомив Портнов.

При цьому він наголосив, що таким чином суд в чергове спростував звинувачення Ющенка на адресу Тимошенко.

Разом з тим Портнов зазначив, що залишається актуальним питання причетності Ющенка "до перерахування в офшорні компанії 2 мільярдів гривень".

"Ці кошти у подальшому були привласнені невідомими особами, що було предметом розгляду кримінальної справи №49-457, у якій громадянин Ющенко Віктор Андрійович проходив у якості обвинуваченого", - наводить слова Портнова "Українська правда".

"Також у нас є питання до Віктора Андрійовича щодо фінансових махінацій з офшорною компанією "Korteza fine corporation", по яких Ющенко також проходив у якості обвинуваченого", - зазначив він.

Портнов наголосив, що Ющенка від відповідальності перед законом сьогодні рятує тільки президентська недоторканність.

"Але вже у кінці лютого перед ним люб`язно відчинять свої двері багато слідчих і судових інстанцій", - сказав депутат.